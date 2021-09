Fußball-Verbandsligist Türkspor Neu-Ulm hat derzeit einen Lauf und will diesen am Samstag (14.30 Uhr) zuhause am Muthenhölzle gegen den Tabellenvorletzten FC Heiningen fortsetzten.

Dennoch geht das Team von Trainer Ünal Demirkiran nicht allzu selbstsicher in das Duell gegen den FC, der in dieser...