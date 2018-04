WFV-Pokal Fußball: Ulmer Spatzen schießen sich nach Stuttgart

Freiberg / Winfried Vogler

Mit Glück und wenig Glanz hat der SSV Ulm 1846 Fußball das Finale im WFV-Pokal erreicht und kann damit weiter von der Teilnahme am DFB-Pokal träumen. Die Mannschaft von Trainer Tobias Flitsch nahm die Hürde SGV Freiberg mit Mühe und gewann das Halbfinalduell gegen den Oberligisten 2:1 (1:0). Vor knapp 1000 Zuschauern erzielten David Braig die beiden entscheidenden Tore. Den Gastgebern gelang in der 87. Minuten nach einem Torwartfehler von Kevin Birk der Anschlusstreffer.

Die Erleichterung war nach dem Abpfiff bei den Spielern groß. Nach ihrem Erfolg über die klassentieferen Gastgeber liefen sie in die Fankurve und schoben eine störende Bande beiseite, um sich anschließend bei ihren Anhängern für deren Unterstützung zu bedanken. Der SSV 46 bahnte sich entschlossen seinen Weg Richtung Endspiel und Teilnahme am DFB-Pokal. Nach zehn Jahren ziehen die Spatzen wieder in das Finale des WFV-Pokals ein – 2007 verloren sie 1:2 gegen Normania Gmünd.

Das Endspiel wird am Pfingstmontag, 21. Mai, im Stuttgarter Gazi-Stadion ausgetragen. Die Ulmer treffen dort auf den Verbandsligisten TSV Ilshofen, der gestern überraschend die Drittliga-Profis von Sonnenhof Großaspach 2:0 besiegte. „Der Traum lebt weiter“, freute sich Doppeltorschütze Braig. „Das Gegentor hat unnötig Nerven gekostet.“

Trainer Flitsch hatte die Aufstellung des SSV 46 im Vergleich zur 1:3-Niederlage in Walldorf kräftig durcheinander gewirbelt. Mit Birk im Tor sowie Luigi Campagna, Ardian Morina, Braig, Marcel Schmidts und Christian Sauter standen sechs Neue in der Startelf. Etwaige Klassenschranken waren zu Beginn der Partie aufgehoben. Die Gastgeber gingen entschlossen und furchtlos zu Werke, ohne dass die Ulmer Abwehr dadurch ins Wanken geraten wäre. Dagegen gingen die Gäste gleich mit dem ersten Angriff in Führung. Nach einem weiten Abschlag von Torhüter Birk verlängerte Rathgeber den Ball zu Braig, der aus kurzer Entfernung das 1:0 (16.) erzielte. Im geschickten Verwalten des Vorsprungs blieb der SSV 46 bis zur Pause effizient und seiner Linie treu.

Auch im zweiten Durchgang das gleiche Bild: Ballbesitzvorteile für die Hausherren, die aber ohne ernsthafte Torgefahr blieben. Dafür hatte Morina in der 57. den zweiten Treffer auf dem Fuß, doch freistehend scheiterte er am Freiberger Torhüter. Besser machte es Braig, der mit einem Schuss von der Strafraumgrenze zum 2:0 traf. Am Ende wurde es nochmals spannend, nachdem die Gastgeber von einem Patzer Birks profitierten und den Anschlusstreffer (87.) erzielten. Doch mit Routine und Cleverness brachten die Ulmer den Sieg über die Zeit.