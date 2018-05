Bezirkspokal Fußball: Die Hürde zum WFV-Pokal

dg

Bezirksligist FC Blaubeuren hat sich aus dem Titelrennen bereits verabschiedet. Nun hat für Spielleiter Bülent Aksakal der Bezirkspokal Priorität. „Wir wollen ins Endspiel und uns für den WFV-Pokal qualifizieren“, kündigt er vor dem Halbfinalspiel heute (18.30 Uhr) beim Kreisligisten TSV Obenhausen an. Der A/Iller-Spitzenreiter hat den Aufstieg im Visier und im Pokal schon Bezirksliga-Titelaspirant Türkspor Neu-Ulm aus dem Wettbewerb geworfen. Wobei Blaubeuren in Top-Besetzung auflaufen will. Trainer Goran Djukanovic hatte den Pott mit dem FCB als bisher einziger Kreisliga B-Klub schon 2013 in den Händen gehalten. Das zweite Halbfinale bestreiten am 24. Mai (18.30 Uhr) der SV Offenhausen (A/Donau) und Bezirksligist SC Türkgücü Ulm.