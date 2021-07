Nach der langen Corona-Pause geht es jetzt Schlag auf Schlag für die acht Fußballvereine, die sich am vergangenen Wochenende für das Viertelfinale des Bezirkspokals Donau/Iller qualifiziert haben. Das findet an diesem Samstag und Sonntag statt, in der nächsten Woche folgen die Halbfinals und das...