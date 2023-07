Der Pflichtspielauftakt in der neuen Fußball-Saison geht für die fünf Landesligisten aus dem Bezirk in der ersten WFV-Pokalrunde über die Bühne. Wobei ein Quartett schon am Samstag im Einsatz ist.

Der FC Srbija Ulm empfängt um 15.30 Uhr in Wiblingen den Ligakontrahenten SV Waldhausen. FC-Train...