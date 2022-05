Die Wochen der Wahrheit stehen nun für Türkspor Neu-Ulm im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga an. Mit dem Kräftemessen am Samstag (14.30 Uhr) im Stadion am Muthenhölzle gegen den trotz seiner 46 Punkte ebenfalls noch gefährdeten Tabellenzwölften VfL Pfullingen warten auf d...