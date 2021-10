Michael Schürg ist in der Region kein Unbekannter. Am Samstag (14.30 Uhr) will der Top-Stürmer des Fußball-Verbandsligisten SKV Rutesheim auch im Duell am Muthenhölzle bei Türkspor Neu-Ulm seine Qualitäten unter Beweis stellen. Der seit diesem Donnerstag 37-Jährige traf in dieser Runde bislan...