Türkspor Neu-Ulm vermeldet vor dem Ende der Wechselfrist am gestrigen Montag noch einen weiteren Neuzugang für den Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga. Vom Landesligisten SV Neresheim kommt Denis Eray Werner. Der 27-jährige Stürmer kehrt somit an seine ehemalige Wirkungsstät...