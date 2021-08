Der Start in die Fußball-Verbandsliga war für Türkspor Neu-Ulm gar nicht nach dem Geschmack von Trainer Ünal Demirkiran. Er war nach dem 0:3 (0:1) im Derby beim Titelkandidaten SSV Ehingen-Süd restlos bedient und betrieb auch keinerlei Schönfärberei. „Der Gegner war in allen Belangen besser. Von meiner Mannschaft haben vielleicht zwei oder drei Spieler die Normalform erreicht. Wenn in der Verbandsliga aber nicht die komplette Mannschaft ...