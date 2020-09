Aufsteiger Türkspor Neu-Ulm befindet sich noch in der Akklimatisierungsphase in der Fußball-Verbandsliga. „Wir zahlen gerade Lehrgeld“, bekennt Trainer Ünal Demirkiran vor der nächsten Begegnung an diesem Mittwoch (Anstoß ist um 18 Uhr) beim FC Wangen. „Unsere Fehler werden momentan bestr...