Nach drei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie steigt der internationale U-11-Eurocup des SV Oberelchingen wie Phönix aus der Asche. Mit den Qualifikationsturnieren in der Brühlhalle an diesem Wochenende und am Dienstag für die Hauptveranstaltung am 20. und 21. Januar 2024 will die Hallenfußba...