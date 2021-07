Für viele Fußballer und Fußballerinnen in der Region geht es in diesen Tagen zurück auf den Platz. Die Vorbereitung auf die neue Runde, die im Sommer starten soll, läuft allmählich an, am Wochenende stehen nach fast achtmonatiger Corona-Zwangspause die ersten Pflichtspiele im Bezirkspokal an. ...