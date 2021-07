Heiß auf das erste Pflichtspiel in der neuen Fußball-Saison. Verbandsligist Türkspor Neu-Ulm sowie die Landesligisten SSG Ulm 99, TSV Neu-Ulm und TSV Buch freuen sich auf die erste Runde des württembergischen Pokals an diesem Samstag (15.30 Uhr). Schließlich winken im Erfolgsfall in der zweiten...