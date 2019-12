Wer war denn anständig?“ Die Hände der jungen Fußballer gehen nach oben. Sieben, acht Jahre alt sind sie und umringen Berthold Fichter an diesem Morgen. Die Ungeduld ist groß. Was über Wochen hinweg vorbereitet wurde, wird am Tag nach Nikolaus vor den Eingangstüren des E-Centers in der Einst...