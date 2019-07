Diesen Job ließ sich Thomas Hehnle nicht nehmen. Der Fußball-Abteilungsleiter des SV Eggingen hatte beim Bierauschank spürbar Spaß und reichte den Gerstensaft mit einer perfekten Krone über den Tresen. Es war nur eine kurze Aushilfstätigkeit. „Das Schöne ist, dass hier das ganze Dorf mithilft. Anderenfalls wäre eine solche Veranstaltung über drei Wochenenden für uns nicht zu stemmen.“

Der SV Eggingen ist Ausrichter des 50. Fußball-Stadtpokals der Städte Ulm und Neu-Ulm – und freute sich am ersten Wochenende mit jeweils täglich über 400 Zuschauern über eine rege Resonanz, die auch von zwei kurzen, aber heftigen Regenschauern am Sonntag nicht getrübt wurde.

Kurz ins Schwitzen kam Organisator Edin Mandzukic am Samstag, als B-Kreisligist Ataspor Neu-Ulm ihm kurz vor der Begegnung gegen Bezirksligist SV Thalfingen mitteilte, dass er nicht genügend Spieler zur Verfügung habe, da etliche Akteure des Vereins ein Afrika-Turnier in Wiblingen bestritten. Kurz vor knapp schaffte es Ataspor-Vorstand Caskun Özpehlivan aber doch noch, wenigstens acht Feldspieler und einen Torhüter aufzubieten, die aus Wiblingen vorbeikamen. Allerdings waren sie derart ausgelaugt, dass sie sich dem SV Thalfingen in Unterzahl mit 1:15 geschlagen geben mussten.

Fünf Mannschaften stehen nach jeweils zwei ausgetragenen Begegnungen mit sechs Punkten und damit einer weißer Weste da: Birumut Ulm (Gruppe A), der FC Burlafingen (B), Srbija Ulm (C), der SV Jungingen und der FV Gerlenhofen (beide E). Mit fünf Treffern ist der Junginger Tim Bärtele zudem bester Schütze des ersten Turnierwochenendes.

Am Dienstag (ab 18 Uhr) geht es weiter mit vier Begegnungen der Gruppen G und B.