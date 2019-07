Die sechs Fußball-Bezirksligisten Türkgücü Ulm, TSG Söflingen, FC Burlafingen, FC Srbija Ulm, SV Jungingen und SV Thalfingen, A-Kreisligist ESC Ulm sowie Außenseiter SC Unterweiler (Kreisliga B/Donau) stehen im Viertelfinale des 50. Jubiläumspokal der Städte Ulm und Neu-Ulm. Am Dienstag (18 und 19.20 Uhr) ermitteln diese Teams auf dem Sportgelände des Veranstalters SV Eggingen die Halbfinalisten, die am Donnerstag gegeneinander antreten. Am Samstag (14.30 Uhr) wird das Spiel um Platz drei Endspiel ausgetragen, ehe um 17 Uhr das große Finale folgt.

Der SV Eggingen und Cheforganisator Edin Mandzukic hatten am Wochenende zwar viele Mitstreiter. Doch ein Mitarbeiter „streikte“. Wettergott Petrus meinte es nicht gut mit dem Jubiläums-Stadtpokal. Heftige Gewitter am Samstag und Dauerregen am Sonntag kosteten etliche Zuschauer und bereiteten den Spielern Mühe. Am Sonntag entfiel in der Gruppe E die Begegnung zwischen dem VfL Ulm und der TSF Ludwigsfeld, in der es um nichts mehr ging. Der Platz sollte geschont werden. „Trotz aller Erschwernisse lagen wir gut im Zeitplan, es hat trotzdem alles geklappt“, atmete Mandzukic auf.

Besonders spannend war in den beiden Fünfergruppen A und B der Kampf um Platz zwei. Schließlich qualifizierte sich der beste Gruppenzweite zusammen mit den sieben Gruppensiegern fürs Viertelfinale. Als der SC Unterweiler die Gruppe B mit 9 Punkten und 10:5 Toren als Zweitplatzierter abgeschlossen hatte, dachte niemand beim SC daran, dass dies reichen könnte. Schließlich wies A-Kreisligist Birumut Ulm in der Gruppe A vor seiner letzten Begegnung mit 9 Punkten und 9:1 Toren die klar bessere Tordifferenz auf. Im letzten Gruppenspiel allerdings verlor Birumut mit 0:5 gegen Türkgücü Ulm und fiel damit im direkten Vergleich hinter Unterweiler zurück.

Mit je sechs Treffern erfolgreichste Torschützen sind bislang Carlos Geric (Türkgücü), Rafal Czerwinski (FC Burlafingen) und Tim Bärtele (SV Jungingen).