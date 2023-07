Nichts war es mit dem Start an diesem Freitag in den diesjährigen Pokal der Städte Ulm und Neu-Ulm. Der TSV Pfuhl hatte schon alles hergerichtet für den Auftakt gegen Türkspor Neu-Ulm II (Bezirksliga). Der Aufsteiger in die Kreisliga A, nach der erfolgreichen Relegation immer noch in Feierlaune,...