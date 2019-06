Klick, klick, klick – wenn sich die Regionalliga-Fußballer des SSV Ulm 1846 nach der Sommerpause zum Trainingsauftakt einfinden, steht neben Fitness-Tests und einer lockeren Übungseinheit traditionell auch ein Fotoshooting auf dem Programm. Spielerporträts von links, von rechts, im Profil und in Jubelpose werden gefertigt. So auch gestern im Donaustadion. Klick, klick, klick.

Der ganz große Klick blieb gestern, am 20. Jahrestag des Ulmer Bundesliga-Aufstiegs, allerdings aus. Anders als in den vergangenen Jahren wurde beim Saisonauftakt zwar mancher Ball, aber kein Mannschaftsfoto geschossen – obwohl der Kader mit 25 Feldspielern und drei Torhütern üppig besetzt und eigentlich komplett ist. Doch bis zum Saisonauftakt am letzten Juli-Wochenende und bis zum Ende der Transferfrist Ende August könnten sich noch personelle Wechsel ergeben. „Wir haben dem einen oder anderen Spieler seine Perspektive aufgezeigt und ihm nahegelegt, sich nach einem neuen Verein umzusehen“, sagte Holger Bachthaler. Welche und wie viele seiner Schützlinge betroffen sind, wollte der Trainer nicht sagen, nur so viel: „Wir gehen fair mit den Spielern um.“

Trotz laufenden Vertrages als gefährdet gelten Innenverteidiger Lukas Hoffmann, die Mittelfeldspieler Felix Nierichlo und Aron Viventi und Stürmer Kai Luibrand. Alle waren zuletzt kaum mehr zum Einsatz gekommen und können sich angesichts der sieben Neuzugänge, welche die Erfahrung von 425 Drittliga-Spielen mitbringen, leicht ausrechnen, dass ihre Chance auf Spielzeiten gering ist.

„Wir haben einen guten Mix aus jungen und erfahrenen Spieler“, sagt Bachthaler über die bisherigen Neuen, zu denen noch weitere Spieler stoßen könnten. Die mit Abstand größte Routine bringt Thomas Geyer (VfR Aalen) mit, der einst sieben Jahre in der Jugend des SSV 46 gespielt hat und nun mit der geballten Erfahrung von 306 Drittliga-Spielen an die Donau zurückkehrt. „Ich habe den Weg der Ulmer stets verfolgt und will meinen Beitrag zum Erfolg leisten“, sagt der 28-Jährige, der die Rückennummer sechs tragen wird und im defensiven Mittelfeld Abgang Luigi Campagna (Kickers Offenbach) ersetzen soll.

Auch die weiteren Neuzugänge Haris Hyseni (Jahn Regensburg), Burak Coban (FV Illertissen), Alessandro Abruscia (1860 München), Lukas Lämmel (VfR Aalen), Michael Heilig (FC Memmingen) und Angelo Rinaldi (SC Freiburg II) sollen die Ulmer, welche die abgelaufene Saison auf Tabellenplatz sechs beendeten, voranbringen. „Die Signale der letzten zwei Jahre sind eindeutig: Der SSV Ulm 1846 Fußball ist mittelfristig bestrebt, in den bezahlten Fußball zu kommen“, sagt Stephan Baierl, der frühere Trainer und ab dem 1. Juli neue Sportliche Leiter der Spatzen. „Natürlich wollen wir ganz oben mitmischen. Aber das wird ein Hauen und Stechen“, prognostiziert Baierl. Auch Bachthaler gibt sich, was das Saisonziel betrifft, vorsichtig: „Finanziell können wir mit den Top vier der Liga nicht mithalten.“ So aber gelte es, sich gegen den 1. FC Saarbrücken, den FC Homburg, Kickers Offenbach und die SV Elversberg sportlich zu behaupten.