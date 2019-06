An dem Ort, an dem der SV Westerheim die Meisterschaft in der Kreisliga A Alb verspielt hat, will die Mannschaft heute den Aufstieg in die Bezirksliga Donau/Iller über den zweiten Bildungsweg doch noch schaffen. Wegen der 3:4-Niederlage am letzten Spieltag beim TSV Bermaringen musste der SVW in die Relegation, heute um 17.30 Uhr kann durch einen Sieg gegen Srbija Ulm in Bermaringen das vor zwei Wochen Versäumte nachgeholt werden.

Eine Kneipe für die Aufstiegsfeier haben die Westerheimer nicht reserviert, beteuert Trainer Frank Klingler, der seinen kompletten Kader zur Verfügung hat. Wenn’s heute Abend klappt, dann gibt’s eine ganz spontane Party – und solche findet nicht nur der SVW-Übungsleiter „viel schöner.“