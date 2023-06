Der TSV Bermaringen hat die erste Hürde auf dem Weg zum Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga genommen. Der TSV gewann am Freitagabend sein Relegationsspiel in Erbach gegen den SV Tiefenbach mit 1:0 (0:0). Im Entscheidungsspiel um den Aufstieg treffen die Bermaringer am kommenden Freitag (18.30 Uhr)...