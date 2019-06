Es war eine regelrechte Nervenschlacht. „Das Spiel war vom Unterhaltungswert für neutrale Zuschauer nicht zu überbieten“, bilanzierte Manfred Merkle, Vorsitzender des Fußball-Bezirks, nach dem Relegationskrimi in Lonsee zur Kreisliga A/Alb. Am Ende setzte sich der B/Alb-Zweite SV Amstetten, zuvor in der ersten Etappe schon 4:2-Sieger gegen den B/IV-Vize TSV Langenau II, gegen den A/Alb-14. SV Hörvelsingen mit 7:6 (4:4, 2:2, 2:1) nach Elfmeterschießen durch und steigt auf.

1000 Zuschauer erlebten dabei ein Wechselbad der Gefühle. Vor allem Amstettens Torwart Seedy Barrow, der noch kurzfristig von seinem Arbeitgeber frei bekommen hatte, konnte davon ein Lied singen. Der Schlussmann aus Gambia wurde von der zunächst fast tragischen Figur zum großen Fußball-Helden. „Er hat bei zwei Gegentoren nicht glücklich ausgesehen. Dann hat er im Elfmeterschießen drei Bälle gehalten und den entscheidenden Elfer dann selbst verwandelt. Das war mehr als eine Genugtuung für ihn“, sagte SVA-Abteilungsleiter Stephan Laufer.

Schon in der regulären Spielzeit war Hörvelsingens Nikolai Tappert (41.) mit einem Foulelfmeter an Barrow gescheitert. In einer Partie, die mit unterschiedlich gelagerten Spielanteilen in jeder der vier Abschnitte fast ständig Spitz auf Knopf stand, musste nach Amstettens Toren durch Sainey Ceesay (23., 28.), Deniz Dogan (97.) und Tobias Frei (111.) und SVH-Treffern von Egemen Sengün (32.), Amadou Sambou (81.), Volkan Deniz (99.) und Julian Kaifel (116.) das Glücksspiel vom Strafstoßpunkt die Entscheidung bringen. „Mir fehlen immer noch die Worte. Wir sind im Spiel ständig zurückgelegen und sind jeweils wieder zurück gekommen. Und das ohne fünf Stammspieler. Amstetten hatten dann die besseren Nerven gehabt“, meinte Hörvelsingens Abteilungsleiter Sebastian Bosch. Beim Warmmachen hatte sich nämlich noch Spielertrainer Marcel Hentz (Achillessehnenprobleme) abgemeldet.

Nun drückt der SV Hörvelsingen am Freitag (18 Uhr) im Finale um den Bezirksliga-Aufstieg in Bermaringen dem A/Alb-Zweiten SV Westerheim gegen den A/Donau-Vize FC Srbija Ulm die Daumen. Sollte Westerheim nämlich gewinnen, würden die Hörvelsinger in der Kreisliga A/Alb bleiben. Dann würde in der A/Donau mit 17 Mannschaften eine Überbesetzung (Normalstärke 16 Mannschaften) herrschen und in der neuen Saison eine verschärfte Abstiegsregelung in dieser Klasse greifen. „Wir werden eng am Mann agieren und wollen den Gegnern keinen Raum lassen“, kündigte Westerheims Abteilungsleiter Jochen Doll die Marschroute an.

Dessen Trainer Frank Klingler, mit dem SVW im Halbfinale mit 2:1 gegen den Bezirksliga-13. TSV Erbach erfolgreich, hatte die Ulmer bei deren 3:1-Erfolg gegen den FV Gerlenhofen, Zweiter der A/Iller, unter die Lupe genommen.