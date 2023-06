Der SV Esperia Italia Neu-Ulm macht es bei seinem „Erfolgsrezept“ in der Relegation zur Fußball-Kreisliga A3 auf die leckere Art und nimmt Anleihen bei Europameister Italien vor dem siegreichen Finale 2021. Vor der Partie des B3-Zweiten am Samstag (18.30 Uhr) in Ay gegen den A3-14. FC Illerkirc...