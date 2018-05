Landesliga Fußball-Landesliga: Blaustein und Buch so gut wie gesichert

Ulm / dg

Stephan Böcks Tor kann für den FV Illertissen II noch Gold wert sein. Mit seinem Treffer in der 45. Minute sicherte der Abwehrspieler seinem Klub den 1:0 (1:0)-Sieg im direkten Duell um die Vizemeisterschaft in der bayerischen Fußball-Landesliga gegen den TSV Gilching und damit die Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur Bayernliga. Dort empfängt der FVI II am Mittwoch (18.30 Uhr) den Bayernliga-17. SV Erlenbach/Main. Das Rückspiel ist dann am Samstag (16 Uhr) in Unterfranken. Der Sieger spielt in einem Hin- und Rückspiel gegen den Gewinner des Bayernliga-Kräftemessens zwischen dem 1. FC Sand (15.) und dem FC Schweinfurt 05 II (16.). Nur die beste Mannschaft steigt auf.

In der württembergischen Landesliga sind der TSV Blaustein nach der Nullnummer gegen den TSV Bad Boll und der TSV Buch trotz des 4:5 (1:3) bei NAFI Stuttgart mit jeweils 39 Punkten so gut wie gerettet. Theoretisch fehlt beiden Klubs noch ein Punkt zum Klassenerhalt, vorausgesetzt die Konkurrenz punktet in den verbleibenden drei Spielen immer maximal. „Der Abstieg ist eigentlich nahezu unmöglich“, gesteht Blausteins Spielertrainer Michael Passer. Deshalb wurde der Zähler nach einer ausgeglichenen Partie gegen Bad Boll mit zwei Blausteiner Aluminiumtreffern durch Marius Veith (23.) und Passer (30.) entsprechend begossen. Zudem feierte die Mannschaft mit 40 Personen von Sonntag auf Montag in den 23. Geburtstag von Verteidiger Markus Kling hinein.

Wie erwartet herrschte beim 4:5 (1:3) des TSV Buch auf Kunstrasen bei NAFI Stuttgart der Tag des offenen Tores auf beiden Seiten. „Das, was die Mannschaften in der Defensive gespielt haben, war vogelwild“, bestätigt Buchs Trainer Harald Haug. In dieser Begegnung hätten auch 20 (!) Tore fallen können. Nach einer ersten Hälfte, in der die Bucher mit dem 1:3-Rückstand noch gut bedient waren, kamen die Gäste nach dem Seitenwechsel besser in die Partie und erzielten durch Benjamin Jenuwein (90.+2) sogar noch den vermeintlichen 5:5-Ausgleich. Laut Schiedsrichterin Silke Adelsberger (Abtsgmünd) hatte der Ball aber die Torlinie noch nicht überschritten.