Der TSV-Spieler lässt sich beim 1:1 im Neu-Ulmer Derby gegen Türkspor trotz ausgerenkter Schulter nicht auswechseln.

In einem unterhaltsamen Landesligaduell zwischen den Neu-Ulmer Fußballklubs Türkspor und TSV gab es keinen Sieger. Beim 1:1 im Derby am Muthenhölzle vergaben beide Teams vor 505 Zuschauern etliche hochkarätige Chancen. „Es war ein offensiver Schlagabtausch“, sagt TSV-Coach Michael Schwer, der wie sein Gegenüber Ünal Demirkiran das erste Punktspiel mit neuer Mannschaft bestritt. „Wichtig ist, dass ich nicht gegen mein ehemaliges Team verloren habe“, scherzt Demirkiran.

Awet Kidane erzielte bereits nach drei Minuten den Führungstreffer für den TSV. Danach entwickelte sich ein offensives Spektakel. Türkspor wollte gleichziehen, doch sechs Schüsse des Aufsteigers verfehlten ihr Ziel. Allein Stürmer Ilir Tupella ließ drei Großchancen liegen.

„Es war ein Kampf, in dem sich jeder verausgabt hat“

„Wir haben uns reingebissen. Es war ein Kampf, in dem sich jeder verausgabt hat“, sagt Schwer über sein Team. Bestes Beispiel hierfür war Kapitän Lukas Kögel. Der TSV-Akteur ließ sich erst auswechseln, nachdem ihm zum zweiten Mal die rechte Schulter aus dem Gelenk gesprungen war.

Kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs gelang Türkspor dank zweier Neuzugänge der Ausgleich. Nach kurz ausgeführtem Eckball flankte Adin Kajan vor das Tor seines Ex-Vereins, und der vom SSV Ulm 1846 Fußball gekommene Alper Bagceci glich aus (47.). Die größte Chance in der restlichen Spielzeit hatte Kajan, der kurz vor Schluss das Winkelkreuz traf. „Wir waren noch ein wenig gehemmt von der neuen Liga. Das wird sich aber ändern“, sagte TSV-Coach Ünal Demirkiran.

TSV Buch muss Niederlage hinnehmen

Eine vermeidbare 1:3 (0:2)-Niederlage musste der TSV Buch zum Saisonauftakt gegen den TV Echterdingen hinnehmen. Die Platzherren hatten mehr Spielanteile, konnten aber selbst aus hochkarätigen Torgelegenheiten zu wenig Kapital schlagen. So jagte Manuel Schrapp (30.) einen Kopfball freistehend neben das Tor. Die Gäste waren effektiver und verwandelten zwei ihrer drei Gelegenheiten im ersten Durchgang durch Aris Charalampidis (12., 34.). „Das können wir auch besser verteidigen“, sagt Buchs Trainer Harald Haug.

Er stellte auf eine Dreier-Abwehrkette um und brachte mit Timo Leitner, der erst am Samstag aus dem Urlaub zurückgekommen ist, einen der beiden Top-Stürmer der vergangenen Saison. Nachdem Maximilian Merkel (55.) zunächst nur den Pfosten getroffen hatte, gelang demselben Spieler (64.) das Anschlusstor. „Die Mentalität in der Mannschaft hat gestimmt. Aber Kleinigkeiten haben gegen uns entschieden“, so Haug. In der Schlussphase gelang den Gästen durch Friedrich Pfeifer (89.) die Entscheidung.

