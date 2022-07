Die Fußball-Landesligisten aus dem Bezirk absolvieren munter ihre Testspiele. Nur Verbandsliga-Absteiger Türkspor Neu-Ulm geht erst in dieser Woche mit einem Dreierpack am Mittwoch (Anpfiff ist um 19 Uhr) gegen Landesligist TSG Ehingen, am Donnerstag (18.30 Uhr) beim Bezirksligaklub TSV Blaustein ...