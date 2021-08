Zum Auftakt der 19 Mannschaften starken Fußball-Landesliga hatte die SSG Ulm 99 spielfrei. SSG-Coach Bernd Pfisterer beobachtete am vergangenen Wochenende zum Liga-Start den SV Neresheim, den die SSG am Sonntag (15 Uhr) auf dem heimischen Sportplatz in Gögglingen empfängt. „Das wird eine richtig harte Nuss“, sagt Pfisterer.

Ob die SSG 99 erneut einen derartigen Start wie vergangene Saison – sieben Siege und ein Remis in den ersten acht Sp...