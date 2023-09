Das „nahezu perfekte Spiel“ (Trainer Ünal Demirkiran) in der ersten Hälfte beim 4:3-Erfolg beim TSV Bad Boll will Fußball-Landesligist Türkspor Neu-Ulm am Samstag (15.30 Uhr) gegen den MTV Stuttgart auf den Platz bringen. „Wir wollen nachlegen“, kündigt Demirkiran an. Die Dauer der Sper...