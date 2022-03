Der TSV Buch kann bereits in der 23. der 36 Partien in der Fußball-Landesliga einen vorentscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt tun. Mit einem Sieg am Samstag (16 Uhr) gegen das Schlusslicht TSV Deizisau würde die Mannschaft von Trainer Harald Haug die „magische“ Marke von 40 Punkten ...