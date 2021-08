Öfter einmal etwas Neues für den TSV Buch. Dem Klub gelang erstmals in der Landesliga-Historie zum Saisonauftakt ein Dreier. Und der fiel beim 4:0 (2:0) gegen den TSV Weilimdorf recht deutlich aus. "Wir hätten eigentlich noch höher gewinnen müssen", bilanzierte Buchs Trainer Harald Haug. Zudem steht Buch nun auf dem Platz an der Sonne. "Das nehmen wir mit. Wichtiger sind die drei Punkte", merkte Haug an.

Er erhielt eine entsprechende Reaktio...