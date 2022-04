Unüblicherweise war das Abschlusstraining des Fußball-Landesligisten TSV Buch vor der Partie am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Bad Boll bereits am Donnerstag. Am Freitag (21 Uhr) sind die Kicker im Arbeitseinsatz bei der 80er/90er-Party in der Bucher Rothtalhalle. Die Spieler konnten wegen der Pla...