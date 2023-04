Türkspor Neu-Ulm ist in der Rückrunde der Fußball-Landesliga mittlerweile die einzige Mannschaft ohne Niederlage und mit 17 Punkten aus sieben Partien das Maß aller Dinge. Die Vorzeigebilanz von nun 16 Pflichtspielen ohne Pleite soll am Samstag (15.30 Uhr) auf dem Kunstrasen am Muthenhölzle geg...