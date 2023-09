In der Fußball-Landesliga musste der TSV Buch mit dem 1:4 beim SC Geislingen die zweite Saison-Niederlage hinnehmen. Allerdings war Trainer Harald Haug nicht so unzufrieden, wie es das Ergebnis erwarten lassen könnte. „Wir hatten schon in der ersten Halbzeit mehrere große Chancen, die wir nicht...