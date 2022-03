Am kommenden Wochenende ist von den drei Bezirksvertretern in der Fußball-Landesliga nur der TSV Neu-Ulm im Einsatz. Und das Kellerkind muss am Samstag (15 Uhr) auf Kunstrasen ausgerechnet beim SV Bonlanden, mit 63 Treffern die Torfabrik der Liga, antreten. Die drei besten Torjäger von Bonlanden m...