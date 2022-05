Die kommenden beiden Partien im Stadion am Muthenhölzle werden wohl maßgeblich über eine Zukunft des TSV Neu-Ulm in der Fußball-Landesliga entscheiden. Nach dem Derby an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) gegen die SSG Ulm 99 steht dann am Samstag (15 Uhr) gleich das Duell gegen den TSV Bad Boll an. ...