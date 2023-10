Der FC Blaubeuren, Fast-Absteiger in der Vorsaison der Fußball-Landesliga, gehört zu den Überraschungen in dieser Spielzeit. Vor dem Bezirksderby am Samstag (15.30 Uhr) am Muthenhölzle bei Türkspor Neu-Ulm zollt auch Gastgeber-Trainer Ünal Demirkiran den FC-Kickern seine Anerkennung: „Man si...