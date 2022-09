Der Knoten scheint nun beim FC Blaubeuren in der Fußball-Landesliga geplatzt zu sein. Mit dem 4:1 (1:0) beim bisherigen Tabellenzweiten TSV Buch hat der Neuling ein Ausrufezeichen gesetzt. Auch Buchs Trainer Harald Haug erkannte die Niederlage neidlos an. „Blaubeuren hat so gespielt, wie man hier...