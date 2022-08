Der TSV Buch knüpft in der Fußball-Landesliga an den Katapultstart der Vorsaison an. Damals hatte es zum Auftakt vier Erfolge in Serie gegeben. Mit dem nie gefährdeten 3:0 (2:0) gegen den SV Neresheim gelang nun der zweite Dreier der noch jungen Spielzeit. Garant war Torjäger Manuel Schrapp (21....