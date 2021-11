Die Corona-Situation verschärfte sich in den vergangenen Tagen zusehends. Klar, dass sich auch die Amateure Gedanken über den Fortlauf der Saison machen. In der Fußball-Landesliga brodelt die Gerüchteküche: Könnte es erneut zu einem Saisonabbruch kommen? Die Hinrunde endet am kommenden Sonntag...