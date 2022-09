Der FC Blaubeuren bleibt in der Fußball-Landesliga auf dem Höhenflug. Mit dem 2:1 (1:1) im Aufsteigerduell beim TSV Bernhausen gelang der dritte Sieg in Serie. Damit war der Neuling an diesem Wochenende der einzige Klub aus dem Bezirksquartett mit einem Erfolg.

Die Gäste hatten die Partie bis auf ...