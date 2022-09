Premiere für den FC Blaubeuren in der Fußball-Landesliga. Erstmals in dieser Saison kann der Neuling am Samstag (15.30 Uhr) gegen den Mitaufsteiger Donzdorfer JC ein Heimspiel auf seiner Sportanlage in Gerhausen austragen. Die Torräume und an der Mittellinie ist ein neuer Rollrasen verlegt worden...