Englische Wochen in der Bezirksliga: Am dritten Spieltag der neuen Saison übernimmt der FC Blaubeuren die Tabellenführung – zumindest bis zum Spiel des TSV Langenau gegen den TSV Blaubeuren am Freitagabend. Der FC Hüttisheim fährt derweil den ersten Punkt ein und gibt auch die rote Laterne ab.