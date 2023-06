Jetzt geht die Saison in den Endspurt: Im Rennen um die Meisterschaften können an diesem Wochenende einige Entscheidungen fallen. Was schon fest steht: die diesjährigen Bezirkspokal-Sieger-Teams. Bei den Frauen ist das der VfL Ulm/Neu-Ulm (im Bild), bei den Männern die Bezirksliga-Mannschaft des SV Jungingen. © Foto: Volkmar Könneke