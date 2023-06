Viele Fußballfans haben den Moment, in dem SSV Ulm-Kapitän Johannes Reichert den Meisterpokal der Regionalliga in die Luft hebt, noch vor Augen. Erst vor wenigen Wochen machte der SSV Ulm 1846 Fußball den Aufstieg in die 3. Liga perfekt und feierte ausgelassen mit den Fans. Momente wie diese sind für die Ewigkeit.

Und es gibt sie auch in niedrigeren Spielklassen. In diesen Wochen beenden die Ligen im Fußballbezirk Donau/Iller ihre Saisons. Das wird vielerorts groß gefeiert – egal ob Meisterschaft oder einfach das letzte Spiel. Erfahrungsgemäß entstehen an diesen Tagen besonders emotionale Bilder. Wir sind auf der Suche nach ihnen.

Mitmachaktion: Zeigen Sie uns Ihre Fotos zum Saisonabschluss

Sie haben ein besonders sehenswertes Foto Ihres Teams vom abschließenden Saisonspiel geschossen? Wir möchten es sehen und in unserer Berichterstattung zeigen! Dabei ist es völlig egal, auf welchem Platz der Tabelle das Team am Ende steht oder wie erfolgreich die Saison verlief.