Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Der bayerische Fußball-Regionalligist FV Illertissen hat auf den für ihn schmerzlichen Abgang von Burak Coban zum Nachbarn SSV Ulm 1846 Fußball reagiert und den bosnisch-kroatischen Profi Stefan Baric verpflichtet. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom bosnischen Erstligisten FK Radnik Bijeljina, der in der abgelaufenen Saison den vierten Tabellenplatz belegte und damit die Chance hat, sich für die Europa League zu qualifizieren.

Baric, der in der Münchner Region seine ersten Lebensjahre verbrachte und daher gut deutsch spricht, hat in einem Probetraining am Dienstag Trainer Marco Küntzel von seinen Fähigkeiten überzeugt. Mit seinem vom Portal transfermarkt.de geschätzten Marktwert von 300 000 Euro ist Baric der mit Abstand teuerste Spieler im Kader des FV Illertissen. Er ist im offensiven Mittelfeld, auf den Flügeln und als hängende Spitze einsetzbar. Der FV Illertissen ist bereits die 16. Station in seiner Fußballer-Laufbahn, die er in der Jugend von RNK Split und Hajduk Split begann.

Gestern war Baric, der im Stadtteil Au wohnen wird, in beiden Trainingseinheiten dabei. Beim kurzfristig vereinbarten Testspiel an diesem Freitag (19 Uhr) beim Bayernliga-Aufsteiger TSV Landsberg/Lech wird der Neuzugang noch nicht dabei sein, weil die internationale Spielfreigabe noch nicht vorliegt. In Landsberg steht der frühere FVI-Keeper Patrick Rösch im Tor.

In einer Woche wird der FV Illertissen dann in Augsburg bei einem Blitzturnier am Start sein. Gegner werden dort Schwaben Augsburg und Ligarivale FC Augsburg II sein.