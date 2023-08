Auf die Premiere folgt die Premiere für den SSV Ulm 1846 Fußball. Nach dem ersten Drittliga-Heimspiel am vergangenen Wochenende steht die erste Auswärtspartie für den Aufsteiger an. Die Reise führt die Spatzen an diesem Samstag (14 Uhr/Magentasport) zum Münchner Vorort-Klub SpVgg Unterhaching,...