Große Bühne für die Auslosung des Bezirkspokals 2022/23. Nach zwei Pandemie-Jahren, in denen die Lose nur im kleinen Rahmen gezogen wurden, war die Ulmer Albhalle in Jungingen am Mittwochabend gut besucht. Von 113 für den Spielbetrieb gemeldeten Mannschaften nehmen am Pokal-Wettbewerb 106 Teams ...