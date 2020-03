Die Europameisterschaft wird um ein Jahr auf Sommer 2021 verschoben, das hat die Uefa am Dienstag beschlossen. Währenddessen hat die Spielkommission des Württembergischen Fußballverbands entschieden, dass im Amateurfußball der Spielbetrieb von Oberliga abwärts frühestens ab dem 20. April wieder aufgenommen werden soll.

Harald Haug, Trainer des TSV Buch (Landesliga)

„Eigentlich war ich noch nicht in Gedanken bei der EM. Aber es ist gut, dass die Endrunde verschoben wurde. Unser Fußball hängt mir am meisten am Herzen und steht daher im Vordergrund. Die Vorbereitung auf die Rückrunde in Italien war wirklich gut. Nach dem ersten gewonnen Spiel waren wir total heiß auf den weiteren Verlauf. Nun wurden wir komplett ausgebremst. Anfangs dachten wir, dass die Corona-Krise schnell vorbei gehen würde, doch nun sind wir auf dem Boden der Tatsachen angelangt. Aktuell herrscht kein Trainingsbetrieb. Es wäre zwar schön, wenn die Runde zu Ende gespielt werden würde, allerdings kann ich es mir nicht wirklich vorstellen.“

Lukas Kögel, Trainer des TSV Neu-Ulm (Landesliga)

„Für mich war die EM noch nicht präsent im Fußball-Alltag. Bislang lag der Fokus auf der eigenen Klasse, Bundesliga und Champions League. Aber so ein großes Event ist immer großartig. Allerdings lebt es auch von der Gemeinschaft und dem gemeinsamen Fußball schauen. Das sind Faktoren, wieso es auch gut ist, dass die EM um ein Jahr verschoben wurde. Erst in ruhigen, entspannten Zeiten – nach der Corona-Krise – können wir uns auf so ein Fußballfest freuen. Mein Team trainiert aktuell nur individuell. Das Sportgelände wurde von der Stadt Neu-Ulm bis zum 19. April gesperrt. Ob die Runde zu Ende gespielt wird und alles nachgeholt wird, ist schwierig zu sagen. Ich nehme es, wie es kommt. Wichtig ist aber im Moment, dass wir das Ansteckungsrisiko und die gesellschaftliche Verantwortung nicht aus den Augen verlieren.“

Selim Cicek-Bader, Trainer des FC Illerkirchberg (Kreisliga A/Iller)

„Die Europameisterschaft hatte für mich erst nach unserer Rückrunde oberste Priorität. Klar habe ich mich darüber gefreut, mit Freunden zu Grillen und die Spiele mit einem Beamer anzuschauen. Doch es ist die einzig richtige Entscheidung, die EM zu verschieben. Ich denke die Verschiebung hat zur Folge, dass es einen kürzeren Sommer gibt und gleichzeitig lange im Winter gespielt wird. Mein absoluter Wunsch wäre es, die Rückrunde zu beenden. Denn bereits letztes Wochenende hat meinen Jungs und mir etwas gefehlt.“

Eberhard Holl, Abteilungsleiter des SV Lonsee (Bezirksliga)

„Meine Urlaubsplanung habe ich unter anderem im Hinblick auf die EM getroffen und ich hatte auch schon einige Grillabende im Hinterkopf. Aber ich finde es richtig, dass die EM verschoben wird. Der Spielbetrieb im Profifußball sollte zuerst zu Ende geführt werden. Zwar freue ich mich immer auf solche Turniere und finde die Entscheidung auch ein wenig schade, aber die jetzige Situation benötigt Konsequenzen. Unsere Spieler wurden gebeten, dass sie sich fit halten. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass – aufgrund des engen Terminplans – weitergespielt wird. Fußball ist die wichtigste Nebensache der Welt. Die Gesundheit der Allgemeinheit steht aber an erster Stelle.“

Patrick Haug, Abwehrspieler des des SV Lonsee (Bezirksliga)

„Als Fußball-Fan habe ich mich schon gefreut. Events wie die EM oder WM reisen die Massen mit und daher herrschte auch bei mir eine große Vorfreude. Im Hinblick auf die vergangene Ereignisse habe ich aber damit gerechnet, dass die EM abgesagt oder verschoben wird. Beim Stattfinden der EM wäre der öffentliche Druck zu groß gewesen.Ich kann es nicht einschätzen, ob die Runde gespielt oder verkürzt wird. Wir hoffen natürlich, dass es weitergeht, denn wir wollen beweisen, dass wir zu unrecht Tabellenletzter sind. Wir wollen die Spannung hochhalten und unser Fitnesslevel nicht in den Sand setzten. Daher halten wir Kraftzirkel an der frischen Luft ab oder joggen in Kleingruppen.“

Heiko Schäfer, Trainer des TSV Laichingen (Kreisliga B/Alb)

„Mir war klar, dass nach den Entwicklungen der letzten Tage die EM auch abgesagt beziehungsweise verschoben wird. Es ist aber schade, da ich mich schon gefreut hatte. Ich gehe davon aus, dass die Rückrunde nicht mehr gespielt und es ein vorzeitiges Ende geben wird. Schließlich wären es sieben bis acht Spiele, die nachgeholt werden müssten. Bei so vielen Spielausfälle gäbe es ein Terminchaos. Ich bin gespannt, wie es mit den Auf- und Absteigern geregelt wird. Wir fragen uns jetzt, auf welches Ziel wir nun hintrainieren. Die Vorbereitung war nämlich komplett für die Katz‘.“

Matthias Fink, Teammanager und 2. Abteilungsleiter der SG Nellingen/Aufhausen (Kreisliga B/Alb)

„Auf eine EM freue ich mich immer. Aber ich sehe die Verschiebung um ein Jahr als vollkommen richtige Entscheidung. In diesen Zeiten steht nicht der Fußball an erster Stelle. Ich glaube, dass die Runde auch nicht zu Ende gespielt wird. Aktuell ist jeglicher Sportbetrieb bei der SG auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.“