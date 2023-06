Riesenjubel bei FV Asch Sonderbuch. In einem wahren Foto-Finish haben die Bezirksliga-Fußballer am Wochenende den Klassenerhalt geschafft. Dabei sah es zunächst überhaupt nicht danach aus am letzten Spieltag der Saison. Im Heimspiel gegen den SV Offenhausen lag man bereits mit 0:2 hinten, und es ...