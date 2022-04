Viel los war nicht in der Fußball-Bezirksliga am Wochenende. Nachdem alle Spiele bis auf eins abgesagt wurden, steht – weiterhin ungeschlagen – der FC Blaubeuren ganz oben in der Tabelle. Doch Teammanager Darko Tomic hadert ein wenig mit der Verfassung seiner Mannschaft: Drei der letzten fünf ...