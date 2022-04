Gipfeltreffen in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller. Der derzeitige Kronprinz TSV Langenau (55 Punkte) empfängt am Sonntag (15 Uhr) den Spitzenreiter FC Blaubeuren (56). Beide Teams wollen in die Landesliga aufsteigen. Für Blaubeuren wäre dies Neuland, die Langenauer haben schon Erfahrungen in ...